Главный онколог России рассказал о бесплатных скринингах на рак

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Россиянам в рамках бесплатной диспансеризации доступны семь скринингов для выявления самых распространенных видов рака. Об этом в интервью РИА Новости заявил главный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

По его словам, такого опыта нет ни в одной стране мира.

«Все эти обследования доступны россиянам бесплатно в районной поликлинике», — сказал Каприн.

В марте Межрегиональное общественное движение «Движение против рака» написало письмо министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. В нем организация просит добавить в профилактическую диспансеризацию скрининг рака легкого методом низкодозной КТ органов грудной клетки для групп высокого риска.

В этом же месяце доктор медицинских наук, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников заявил, что лечение онкологических заболеваний в России полностью финансируется за счет системы обязательного медицинского страхования. По его словам, заявления о необходимости тратить миллионы рублей на лечение рака вводят людей в заблуждение. Специалист отметил, что обсуждение стоимости терапии вне системы государственной медицины искажает реальную картину.

Ранее врач рассказала, во сколько лет нужно проходить скрининг на рак.

 
