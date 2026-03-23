Россиянам объяснили, почему нельзя приходить на собеседование с родителями

Ситуации, когда кандидат приходит на собеседование с родителями, действительно встречаются, но это не массовая практика. Чаще всего речь идет о молодых соискателях — студентах или выпускниках, которые ищут первую работу. Для них и их семей это значимый этап, поэтому родители стремятся поддержать.

Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Зеленкова, директор по персоналу КГ «ПРОГРЕСС».

«Однако дело не только в особенностях нового поколения. В равной степени это связано с текущим поколением родителей, для которых характерна гиперопека. Желание контролировать, участвовать во всех решениях и подстраховать ребенка нередко выходит за рамки личной жизни и переносится в профессиональную сферу. В результате молодой человек дольше остается в позиции зависимого, а не самостоятельного участника рынка труда», — объяснила она.

С точки зрения HR присутствие родителей на интервью — ситуация скорее странная, чем нормальная. Собеседование — это профессиональная коммуникация, где оцениваются самостоятельность, зрелость, способность принимать решения и нести за них ответственность. Даже если кандидат компетентен, сам факт сопровождения снижает уровень доверия к его управленческой и личной автономии.

«Иногда родители начинают задавать вопросы о зарплате, графике, перспективах, вступают в диалог вместо кандидата. Для работодателя это сигнал о возможном дальнейшем вмешательстве в рабочие процессы. Бизнесу важно понимать, что сотрудник самостоятельно принимает карьерные решения и несет ответственность за договоренности», — отметила Зеленкова.

При этом многое зависит от возраста и позиции. Если речь идет о 18–19-летнем кандидате без опыта, HR, как правило, спокойно объясняет, что интервью проходит один на один. Если же на встречу с родителями приходит специалист старше 22–23 лет или претендент на ответственную роль, это уже воспринимается как серьезный маркер инфантильности.

«Парадокс в том, что чрезмерная опека, направленная на защиту, часто мешает построению карьеры. Работодатели ценят инициативность, способность к переговорам и личную ответственность. Когда за кандидатом стоит активная родительская позиция, это может замедлить его профессиональное взросление и ограничить возможности роста», — констатировала эксперт.

При этом абсолютно нормальна ситуация, когда родители дают советы, помогают составить резюме или разобраться в договоре.

«Речь идет о том, что собеседование — это зона ответственности самого кандидата. На рынке труда действует простой принцип: трудовой договор подписывает сам сотрудник, и именно он должен уметь обсуждать условия, задавать вопросы и принимать решения», — резюмировала она.

