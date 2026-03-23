Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Ким Чен Ын вновь занял высший государственный пост КНДР

Сергей Бобылев/РИА Новости

Верховное народное собрание КНДР на первой сессии переизбрало Ким Чен Ына на пост председателя Государственного совета (Комиссии по государственным делам). Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В материале подчеркивается, что переизбрание «самого выдающегося на этом свете мыслителя-теоретика, великого стратега в строительстве государства и исполина создания и перемены» происходило в обстановке «необычайной политической сознательности и революционного энтузиазма» и имело огромное политическое значение в прочном гарантировании «вечной победы революционного дела чучхе».

ЦТАК отмечает, что решение о выдвижении Ким Чен Ына на высший государственный пост выражает «единодушную волю и чаяния всего корейского народа».

20 марта стало известно, что Ким Чен Ын вместе с дочерью прокатился на новейшем танке в ходе посещения военных учений.

Ранее Ким Чен Ын с дочкой постреляли из «лучшего» пистолета.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
