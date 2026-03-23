Украинские военные атаковали вышку телецентра в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали вышку телецентра в Донецке. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ Евгений Быковский.

По его словам, вечером 22 марта в городе раздались два взрыва, один из них — рядом с вышкой.

10 марта украинская армия атаковала медучреждение в Донецкой народной республике (ДНР), в котором находились более 130 пациентов и около 50 сотрудников. В результате 10 человек получили несовместимые с жизнью ранения.

На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства случившегося и выясняют личности бойцов ВСУ, причастных к преступлению.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал удар ВСУ по больнице позорным и низким поступком, который полностью разоблачает нежелание Киева идти на мирное урегулирование конфликта и является элементом запугивания мирных граждан. При этом его коллега, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что реакция российской армии не должна быть зеркальной.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал корпус городской больницы Донецка.