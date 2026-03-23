В Британии сообщили об ухудшении состояния здоровья Трампа из-за ситуации с Ираном

Нервный срыв произошел у президента США Дональда Трампа на фоне конфликта в Иране. Об этом заявил британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети Х.

«Трамп находится в состоянии нервного срыва», — написал он.

По словам политика, об этом все окружение Трампа, в том числе вице-президент Джэй-Ди Вэнс и военные. Гэллоуэй призвал их «убрать» американского лидера.

Накануне Трамп выдвинул Ирану ультиматум: если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов, США готовы нанести удары по энергетической инфраструктуре страны. В Тегеране уже ответили на эти угрозы, предупредив о зеркальных атаках по объектам США и их союзников на Ближнем Востоке. Что может оказаться под ударом КСИР и как это скажется на движении танкеров с нефтью — в материале «Газеты.Ru».

21 марта Трамп заявил, что Вашингтон уже победил Тегеран и теперь думает о сокращении военных усилий на Ближнем Востоке. Эти слова прозвучали на фоне сообщений СМИ о том, что глава Белого дома теряет доверие однопартийцев, которые все больше высказывают недовольство из-за операции в Иране.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва остается верным и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее аналитик описал последствия 48-часового ультиматума Трампа к Ирану.

 
