Нигерия заинтересована в российском оружии

В посольстве России заявили об интересе Нигерии к российским вооружениям

Нигерия заинтересована в покупке российского оружия для борьбы с террористическими группировками. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве РФ в Абудже.

«Нигерия заинтересована в российском вооружении прежде всего из-за масштабных вызовов. К ним относятся деятельность исламских экстремистских группировок, связанных с международными террористическими сетями, а также пиратство в Гвинейском заливе», — сказали в диппредставительстве.

Там отметили, что для Нигерии также представляют угрозу сепаратистские настроения, этнические и межрелигиозные конфликты.

До этого глава нигерийского МИД Юсуф Туггар заявил, что ухудшение обстановки в сфере безопасности в его стране связано с двумя ключевыми факторами: введенным США запретом на поставки оружия в Нигерию, а также крахом государственности в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.

