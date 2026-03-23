Жителям Москвы рассказали, когда световой день в столице увеличится почти на 2,5 часа

Планетарий: в Москве в апреле световой день вырастет почти на 2,5 часа

В Москве в апреле световой день увеличится почти на 2,5 часа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«В апреле продолжительность дня на широте Москвы быстро увеличивается: с 13 часов 08 минут (1 апреля) до 15 часов 28 минут (30 апреля)», — сказали в учреждении.

20 марта в России наступила астрономическая весна. День и ночь в эти сутки сравнялись на всей планете. После этого в Северном полушарии Земли светлая часть стала преобладать над темной.

До этого ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев заявил, что предстоящим летом в Москве может наступить аномально жаркая погода. Ученый пояснил, что нынешняя зима является довольно холодной по сравнению с предыдущими годами, что может повлиять на летнюю погоду. Температура воздуха в сезонах связана, поскольку среднегодовая температура всегда составляет около +15°C и не подвержена сильным колебаниям. Поэтому, если в одном сезоне гораздо холоднее, то в другом, чтобы сохранить среднегодовые показатели, может быть аномально тепло.

