Кличко сравнил бокс и демократию

Мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на мероприятии по случаю годовщин начала мировой резолюции 1989 года в ГДР сравнил демократию и бокс. Об этом сообщается на официальном сайте Кличко.

«Вы знаете: я - бывший боксер. И посвятил спорту большую часть своей жизни. И я могу сказать, что бокс и демократию объединяет одна важная вещь - без боя, ран и разочарований, без борьбы не бывает настоящей победы! Чтобы победить, надо настойчиво идти к цели, много работать, никогда не сдаваться и верить в себя. Верить в свою страну! Мы все понимаем, что за демократию надо бороться», — подчеркнул Кличко.

Он также добавил, что на Украине прекрасно понимают, что развитое европейское государство невозможно построить без системных структурных реформ.

Ранее Кличко заявил, что он не поддерживает отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, для него были неожиданными словам украинского лидера о том, что мэр «якобы стучится, чуть ли не живет на Банковой (улица Банковая, где расположен офис президента - прим.), просится на встречу».