Новый премьер-министр Японии провел первые переговоры с Путиным

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида провел свой первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на японские правительственные источники.

По данным агенства, в ходе переговоров российский лидер выразил надежду на продолжение диалога по мирному договору. Другие подробности о содержании беседы не приводятся.

Кисида стал новым лидером правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) в конце сентября. Выборы председателя ЛДП прошли в Японии в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги, который отказался от участия в предвыборной гонке.

4 октября правительство Японии в полном составе ушло в отставку. В тот же день император Японии Нарухито вручил Кисиде документ об утверждении его на этот пост. Путин поздравил Кисидо с назначением, выразив заинтересованность в сотрудничестве и двустороннем диалоге.