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Представитель Крыма заявил, что ему не дали выступить в ООН из-за цензуры

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Кирилл Брага/РИА «Новости»

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил РИА «Новости», что ему не дали выступить на площадке ООН из-за цензуры.

Чегринец принимал участие в 48-й сессии Совета по правам человека ООН, которая проходила формате видеоконференции.

«Я должен был выступить, но в последний момент узнал, что мое выступление снято. Хотя запись выступления была отправлена заблаговременно. Официальная версия – слишком много участников, поэтому, мол не хватило времени», — сказал политик.

По его мнению, такое решение связано с предвзятостью ООН по отношению к жителям Крыма. Он считает, что «выступление просто не прошло цензуру», так как в нем он хотел обратить внимание на нарушения прав человека на полуострове со стороны Украины.

«Лживые аргументы украинской стороны легко опровергнуть, достаточно лишь посетить Крым. Киев не может быть надежным источником информации, так как сам генерирует фейковые новости в интернете», — подчеркнул Чегринец, призывая ООН самим направить комиссию на полуостров.

В то же время глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина смогла выступить на 48-й сессии Совета по правам человека ООН, где заявила, что Киев на протяжении нескольких лет обманывает ООН, жалуясь на «российскую агрессию» в Крыму, при этом игнорируя ущерб, который был нанесен полуострову из-за водной, продовольственной и энергетической блокады со стороны Украины.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к России. После этого украинские власти на юге страны установили дамбу для блокирования подачи пресной воды на полуостров.

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