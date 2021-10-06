Спикер Рады Разумков пообещал обратиться в суд, если его лишат депутатского мандата

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков будет обращаться в суд, если его лишат мандата в свете отзыва с должности. Об этом Разумков заявил на телеканале «Прямий».

«Да, я буду отстаивать свои права. Потому что это уже не о должности, а это о возможности делать то, что я обещал... И тут это уже будет не моя собственная позиция, это будет не моя должность, а это будет то, за что, в том числе, голосовали — и меня, и коллег, которые сегодня работают в стенах Верховной Рады Украины. Это уже... о людях», — заявил Разумков.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины отстранила спикера Дмитрия Разумкова от ведения заседаний. Сам Разумков назвал незаконным свое отстранение от пленарных заседаний Верховной рады, заявив, что обращаться в суд по этому поводу он не планирует.

По данным украинских СМИ, действующего председателя Верховной рады на посту может сменить Руслан Стефанчук, который сейчас является первым заместителем спикера украинского парламента.