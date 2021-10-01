Опрос показал, что только половина американцев одобряет работу Байдена

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена продолжает падать, о чем свидетельствуют результаты опроса, опубликованного Associated Press.

По данным исследования, проведенного центром NORC при Чикагском университете, популярность американского лидера, который ранее «обещал объединить страну», резко упала на фоне последних событий в США и за рубежом.

Уточняется, что лишь 50% опрошенных американцев оценивают работу Байдена положительно, 49% ее не одобряют. В августе же доля поддерживающих курс политики президента составляла 54%, в июле — 59%.

С июля рейтинг одобрения политики Байдена также снизился среди демократов (с 92% до 85%). Среди республиканцев одобряют деятельность главы государства 11%, эти данные аналогичны июльским показателям. Среди тех, кто не относит себя ни к тем, ни к другим, рейтинг обрушился с 62% до 38%.

Опрос также показал, что 47% американцев одобряют экономические преобразования (в марте таких было 60%). Чуть больше половины респондентов, 57%, также одобряют меры, принятые властями для борьбы с пандемией коронавируса — в июле это число было выше (66%).

В целом только 34% американцев говорят, что страна движется в правильном направлении. Авторы исследования связывают снижение рейтинга с неоднозначными действиями действующей администрации в ответ на вывод американских войск из Афганистана, кризис с гаитянскими беженцами в Техасе и ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране.

Лидер Демократической партии, 78-летний Джо Байден стал 46-м президентом США по итогам выборов, прошедших в ноябре прошлого года. По данным социологических исследований, треть американцев сочли победу Байдена на выборах нечестной.