Президент Грузии заявила, что ситуация вокруг Саакашвили накаляет предвыборную обстановку

Информация о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в Грузию, накаляет и нарушает спокойную предвыборную обстановку. Об этом заявил президент страны Саломе Зурабишвили, сообщает ТАСС.

«Происходит тиражирование беспорядков. Это в то время, когда стране больше всего нужно спокойствие, чтобы завтрашние выборы были открытыми, справедливыми и свободными», — сказала она.

Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении в Грузию утром 1 октября. По его словам, он приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси. Дабы подтвердить свой приезд, Саакашвили разместил видео в Facebook, на котором предположительно едет по грузинскому прибрежному городу.

На данный момент информацию о возвращении Саакашвили на родину косвенно подтверждают только на Украине, где политик занимает пост главы исполнительного комитета Нацсовета реформ. Однако в самой Грузии информацию о возвращении Саакашвили активно опровергают.