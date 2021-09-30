Песков рассказал о состоянии заразившегося COVID-19 адъютанта Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что окружение и адъютант главы государства Владимира Путина легко перенесли коронавирус. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Ни одного тяжелого случая, много бессимптомников», — сказал он.

Ранее сообщалось, что коронавирусом в окружении президента России Владимира Путина заболели три десятка человек, в связи с чем и было принято решение о его самоизоляции. Он пояснил, что они заболели из-за того, что поздно ревакцинировались. По словам президента, среди заразившихся — его адъютант, с которым он работает с утра до вечера.

До настоящего времени президент России находился на самоизоляции и проводил встречи в онлайн-режиме. Однако у самого главы государства признаков заражения обнаружено не было. Как позднее добавил Песков, заболевшие COVID-19 работники были привиты только один раз.

Сообщалось также, что образ жизни Владимира Путина на самоизоляции не поменялся: у него был доступ ко всем необходимым средствам связи, документообороту, закрытой линии связи и другим инструментам работы. По словам Пескова, на самоизоляции президент постоянно поддерживал связь с членами правительства.