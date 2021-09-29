В МИД заявили, что Нуланд пока не получила визу для приезда в Москву

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд пока не получила въездную визу в Россию. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА «Новости».

По словам дипломат, вопрос с визой в настоящий момент находится в проработке.

В сентябре 2019 года США отказали в выдаче виз 13 российским дипломатам и парламентариям, которые должны были сопровождать главу МИД Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, а также восьми членам российской делегации, планировавшей участвовать в работе Первого комитета. Кроме того, визы не получили еще несколько российских дипломатов, представители Минобороны и «Роскосмоса».

В ответ на введение Вашингтоном персональных визовых и финансовых санкций в отношении официальных лиц Россия создала черный список. Туда вошла и Виктория Нуланд.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд может получить визу для въезда в Россию в ближайшее время.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская и американская стороны занимаются подготовкой к ряду контактов между РФ и США по линии МИД РФ и госдепа. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что после договоренности будет сделано отдельное заявление.