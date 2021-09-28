Генконсул РФ Захаров заявил о продолжении политики «визового сдерживания» в США

США продолжают политику «визового сдерживания» в отношении российских дипломатов, рассказал РИА Новости глава российской дипмиссии в Хьюстоне Александр Захаров. Он полагает, что если ситуация не изменится, к концу 2021 года штат генконсульства Российской Федерации сократится до двух человек.-

Он указал, что американцы не выдают готовым кандидатам визы. «И если раньше отдельные так называемые «визовые размены» осуществлялись, то в последнее время положение дел застопорилось», — указал Захаров.

В августе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что невозможность получить въездную визу в США в американском посольстве в России вызывает сожаление.

По словам Захаровой, в текущий момент консульские учреждения России в США, которые не могут нормально функционировать из-за отказов Госдепартамента Штатов выдавать визы российским сотрудникам, продолжают визовое оформление в полном объеме.

Ранее Захарова отметила, что США самостоятельно уничтожают свою консульскую службу в России. Дипломат подчеркнула, что американские партнеры идут на такие шаги из-за своих представлений о визовой политике. По ее словам, ради преследования политики сдерживания в отношении Москвы Вашингтон готов «наносить удар по гуманитарному направлению».