Жириновский рассказал о партиях, которые на выборах предавали интересы России

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на встрече президента России Владимира Путина с лидерами партий, которые вошли в состав новой Государственной думы VIII созыва, рассказал о партиях, которые на выборах в Госдуму предавали интересы России, сообщает телеканал «Россия 24».

«Мы, ЛДПР, ставили интересы общества, интересы России — выше. Очень печально что некоторые партии подыгрывают тем, кто готов с улыбкой всадить нож в спину нашей Родины», — заявил Жириновский.

Он отметил, что ситуация, когда парламентская партия сотрудничает «с пятой колонной», является «стыдной». Жириновский привел в пример несанкционированную акцию в центре Москвы, организованную КПРФ.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидерами партий, вошедших в Госдуму, заявил, что депутаты должны выполнить все, что пообещали в ходе предвыборной гонки.