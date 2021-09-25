Источник сообщил, что в правительстве Крыма ожидаются отставки

В Совете министров Крыма в ближайшее время ожидается несколько отставок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в крымском правительстве.

По его словам, курс обновления структуры власти продолжится. Своего поста может лишиться министр транспорта Крыма Евгений Исаков, главы еще ряда министерств, а также планируется сократить число вице-премьеров.

«Ротации коснутся и глав ряда городов республики», — сказал источник.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку вице-премьера правительства Евгения Кабанова и министра строительства и архитектуры республики Михаила Храмова. Позже бывших чиновников задержали по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве на 57 млн рублей при строительстве водовода к Симферополю в 2020 году, суд арестовал обоих на два месяца.

В конце июля глава республики заявил об отставке мэра Керчи Сергея Бороздина. Сообщалось, что Бороздин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков выразил мнение, что глава администрации Керчи мог уйти в отставку по состоянию здоровья.