Саакашвили назвал Украину «проходным двором» для преступников

Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», что страна превратилась в «проходной двор» для преступников из стран бывшего СССР. Об этом сообщается на сайте телеканала «Украина 24», который транслирует передачу.

«Украина — проходной двор, тут преступники со всего постсоветского пространства, тут отстойник стал… Преступники точно знают, что каждого можно отпустить. Надо решать вопросы», — сказал Саакашвили.

Он отметил, что украинская правоохранительная система страдает от коррупции, которая происходит у всех на глазах, добавив, что сам боролся с ней, будучи губернатором Одесской области.

«Мы наводили порядок, как только правоохранители перестали брать взятки, моментально в Одессе прекратились взрывы, массовые уличные драки, преступления. Даже в отдельно взятой области, если нет коррупции, это можно сделать», — вспомнил политик.

Ранее Саакашвили пообещал вернуться в Грузию в ближайшее время.