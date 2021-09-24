В Германии ХДС/ХСС догоняет СДПГ по уровню поддержки среди избирателей

В Германии за два дня до начала парламентских выборов, две лидирующие политические силы — блок ХДС/ХСС и СДПГ — практически сравнялись по уровню поддержки среди избирателей, сообщает газета «Франкфуртер альгемайне цайтунг» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Институтом демоскопии в Алленсбахе.

Согласно опросу, рейтинг блока ХДС/ХСС составил 25%, сохранив свои позиции на протяжении последних двух недель предвыборной компании. А немецкие социал-демократы, за это же время, потеряли один процент поддержки — их рейтинг опустился до 26%.

Еще одна политическая сила, «Союз 90/Зеленые» немного улучшили свои показатели, их рейтинг поднялся до 16%. За ними идут «Свободная демократическая партия» — 10,5% и «Альтернатива для Германии» — 10%.

Оставшиеся 5% опрошенных планируют проголосовать за «левых».

Ранее преемник Меркель выступил за ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2».