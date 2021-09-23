Глава МИД Венгрии назвал образцовым сотрудничество с Россией по вакцинам

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал сотрудничество его страны и России по вакцинам от коронавируса «образцовым». Об этом он сообщил ТАСС.

«Это сотрудничество может служить примером того, как в будущем должно осуществляться сотрудничество по вакцинам», — отметил он.

По его словам, если бы РФПИ не поставил вакцину «Спутник V» точно в срок, Венгрии бы не удалось провести самую быструю и успешную кампанию по вакцинации в Евросоюзе этой весной.

Сийярто добавил, что власти страны ведут переговоры с РФПИ о производстве «Спутника V» на территории Венгрии.

Ранее сообщалось, что Венгрия использовала все запасы российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Сийярто уточнил, что Будапешт заключил контракт с российской стороной на 2 млн доз вакцин «Спутник V», и они были поставлены точно в срок. Он подчеркнул, что у российских препаратов «качество было безупречным».

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной Евросоюза, получившей образцы вакцины «Спутник V» для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был зарегистрирован в стране, после чего началось его применение для вакцинации населения.