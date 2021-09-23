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Зеленский рассказал, когда встретится с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский после окончания своего выступление на Генассамблее ООН прокомментировал возможную встречу с лидером России Владимиром Путиным. Трансляция в Facebook офиса главы государства.

«Когда он будет готов», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече с Путиным.

При этом украинский лидер проигнорировал заданные вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника Сергея Шефира.

22 сентября стало известно, что на советника Зеленского Сергея Шефира совершили покушение. В результате нападения был ранен водитель, сам советник не пострадал.

Национальная полиция Украины позднее сообщила, что в машину, на которой передвигался Шефир, было выпущено более десяти пуль. Впоследствии следователи обнаружили на месте происшествия 18 следов от пуль. Злоумышленники стреляли из автоматического оружия, это подтвердили в Генпрокуратуре Украины.

Согласно предварительным данным, водитель получил три огнестрельных ранения и теперь он находится в реанимации в тяжелом состоянии. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».

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