Общество

В Шереметьево мужчина устроил дебош на борту и задержал высадку пассажиров

В Шереметьево из-за дебошира на борту задержали высадку пассажиров рейса
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Рейс из Хургады в Москву закончился для одного из пассажиров задержанием. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Шереметьево.

Во время полета мужчина нарушал правила поведения на борту. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он мешал остальным клиентам авиакомпании на борту и игнорировал просьбы экипажа успокоиться.

«После посадки на этапе руления воздушного судна, он самовольно пересел из экономического класса в бизнес», – сообщается в публикации.

После посадки на место прибыли сотрудники полиции аэропорта и задержали дебошира. Его передали представителям правоохранительных органов для разбирательства. При высадке пассажиров произошла задержка на 20 минут.

До этого в Великобритании бизнесмен получил срок за дебош на борту самолета, следовавшего в Лондон. Предпринимателю не дали дополнительную порцию алкоголя, из-за чего он ворвался в кабину пилотов и угрожал им.

Когда одна из стюардесс пыталась его успокоить, мужчина поцеловал ее и укусил за ухо. Суд приговорил его к 14 месяцам лишения свободы.

Ранее пассажир забрался на крышу самолета и задержал рейс.
 
