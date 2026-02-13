Размер шрифта
Экс-прокурора из Подмосковья обвинили во взятке почти на полмиллиарда рублей

Экс-прокурор Харитоненко подозревается на взятке почти на 500 млн рублей
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшего прокурора подмосковного Лыткарино Алексея Харитоненко обвиняют в получении взятки в 495,5 млн рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале областных судов.

Следователи установили, что, замещая должность заместителя Видновского городского прокурора Московской области, а также исполняя обязанности прокурора города Лыткарино, Харитоненко с ноября 2019 года по февраль 2020 года требовал с бизнесменов взятку в размере 11 земельных участков в Ленинском округе на общую сумму 495,5 млн рублей в обмен на общее покровительство. Он давал гарантии, что проверять их компании контролирующие органы не будут. В результате бизнесмены вынужденно согласились, и участки были оформлены на доверенное лицо Харитоненко.

По данному уголовному делу экс-прокурору грозит до 15 лет колонии и крупный штраф. Первое заседание по делу пройдет в Балашихинском городском суде на 18 февраля.

4 февраля экс-замглавы Карелии предстанет перед судом по делу о взятках на сумму свыше 30 млн рублей.

По данным ведомства, фигурант получил через посредника от представителей коммерческого предприятия, оказывающего услуги по обеспечению питанием пациентов в учреждениях здравоохранения, взятку в размере более 30 млн рублей, а также 3,1 млн руб. от генерального директора строительной фирмы при посредничестве сотрудников государственного оздоровительного учреждения.

Ранее в Подмосковье передали в суд дело о взятках экс-министра образования на 33 млн рублей.
 
