Набиуллина рассказала, когда ипотека в РФ станет доступной

Набиуллина: ипотека будет доступна массово, когда инфляция устойчиво снизится

В России ипотека станет доступной, когда снизится инфляция. Об этом заявила председатель Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина, ее слова передает ТАСС.

«Доступность ипотеки — важнейший фактор. Ипотека станет реально массово доступной, когда инфляция устойчиво снизится», — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По словам Набиуллиной, ставки по рыночной ипотеке сейчас высокие, хоть и опустились ниже 20% к концу 2025-го.

ЦБ на заседании 13 февраля — первом в 2026 году заседании — решил снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 15,5%. Годовая инфляция, по оценке регулятора на 9 февраля, составила 6,3%.

Решение ЦБ совпало с прогнозом участников финансового рынка. Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», допускали, что ЦБ на заседании 13 февраля снизит ключевую ставку с 16% до 15-15,75% или же оставит ее без изменений.

Эксперты называли несколько причин, которые могут подтолкнуть регулятора к осторожному снижению ключевой ставки. Среди них — разовый характер части январских проинфляционных факторов, достаточно устойчивое охлаждение темпов роста экономики, сохранение жестких денежно-кредитных условий и риск переохлаждения деловой активности.

Ранее сообщалось, что ЦБ может снизить ключевую ставку в феврале и марте.