Критик Сталина, биограф Путина. Умер Рой Медведев

В возрасте 100 лет скончался российский историк и писатель Рой Медведев. Как сообщила семья, причиной его смерти, предварительно, стала сердечная недостаточность. За свою карьеру Медведев написал более 50 книг, в том числе биографий Хрущева, Андропова, Ельцина, Путина и других. Историк активно критиковал советскую власть и поддерживал политику нынешнего президента РФ. Какой была жизнь Роя Медведева, его творчество и политические взгляды — в материале «Газеты.Ru».

Причина смерти

Российский историк, писатель и биограф президента РФ Владимира Путина Рой Медведев умер на 101-м году жизни. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на его невестку Светлану Медведеву.

По ее словам, Медведев скончался дома утром 13 февраля. Женщина отметила, что вероятной причиной смерти историка стала сердечная недостаточность.

«Полиция уедет, приедут из морга, заберут его и будут проводить вскрытие. Скорее всего — сердечная недостаточность», — уточнила она.

Светлана Медведева также рассказала, что прощание с историком пройдет 17 февраля в морге в Одинцове, после чего его кремируют.

Биография Роя Медведева

Рой Медведев родился в 14 ноября 1925 года в Тифлисе (ныне Тбилиси) в семье и армейского политработника и виолончелистки. Его назвали в честь индийского коммуниста Манабендры Роя. У него был брат-близнец Жорес. В 1938 году отца мальчиков обвинили в троцкизме и репрессировали, он умер в заключении через три года.

«Когда отец с нами прощался, мы плакали — эти трагические минуты врезались в мою память навсегда и повлияли на всю дальнейшую жизнь», — вспоминал Медведев.

В 1943 году будущий писатель окончил школу экстерном и был призван к нестроевой службе в армии. После окончания Великой отечественной войны Медведев с отличием окончил философский факультет Ленинградского государственного университета, а затем защитил диссертацию, став кандидатом педагогических наук. Профессиональную карьеру начал с работы учителем в средней школе. Впоследствии занимал должность директора семилетней школы в Ленинградской области, а также редактора и заместителя главного редактора издательства «Учпедгиз» (сейчас — «Просвещение»). В 60-е стал старшим научным сотрудником НИИ производственного обучения Академии педагогических наук СССР, а 1970-го — свободным ученым.

Книга писателя Роя Медведева «Владимир Путин» Владимир Федоренко/РИА Новости

За свою жизнь Медведев написал более 50 книг, многие из которых были посвящены различным политическим деятелям СССР и России: Иосифу Сталину, Юрию Андропову, Никите Хрущеву, Дмитрию Медведеву, Юрию Лужкову, Владимиру Путину и другим. О Путине он выпустил около 10 книг, за что и стал называться его биографом.

Политическая карьера и взгляды

В 1956 году отец Медведева был реабилитирован, после чего Рой в 1959-м вступил в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС). Несмотря на участие в партии, в 1960-х он присоединился к движению диссидентов и редактировал самиздатовские издания.

В 1969-м Медведева исключили из КПСС из-за рукописи книги «К суду истории: генезис и последствия сталинизма». После этого он вместе с академиком Андреем Сахаровым и физиком Валентином Турчиным отправил открытое письмо руководителям партии и правительства СССР, призывая к «демократизации общественной жизни в стране» для «сохранения и укрепления советского социалистического строя».

В 1971 году в квартире писателя провели обыск, а ему самому вручили повестку в прокуратуру. Вместе того, чтобы явиться в ведомство, Медведев решил «исчезнуть из Москвы» до выхода своих книг в США и уехал в Прибалтику, где прожил несколько лет.

Книги писателя Роя Медведева, изданные за рубежом Анатолий Морковкин/ТАСС

«Когда вернулся домой, никто меня даже на допрос не вызвал. Книги вышли, пресса была хорошая, меня забыли и вплоть до смерти Брежнева не мешали, и хотя в 1975-м еще один обыск был, последствий он не имел», — вспоминал историк.

В 1989-м Медведева по его просьбе восстановили в КПСС. В годы перестройки он стал народным депутатом СССР и членом Верховного Совета СССР. В 1991 году выступил против запрета компартии, не признал правомочности роспуска Съезда народных депутатов СССР, в 1992-м участвовал в так называемом VI чрезвычайном съезде, который пытались провести около 200 экс-депутатов.

Советский писатель и историк, депутат Рой Медведев на совместном заседании палат Верховного Совета СССР в Кремле, 1989 год Борис Приходько/РИА Новости

Осенью 1993 года был включен в список кандидатов в депутаты Государственной думы I созыва от блока «Отечество», но блок не был допущен к выборам, так как не собрал необходимое количество подписей.

Впоследствии Медведев продолжил писать книги, выступал с жесткой критикой ГКЧП и Бориса Ельцина. При этом поддержал политику Владимира Путина. В 2000–2014 годах он опубликовал девять книг и статей о нем, воспринятых многими как комплиментарные.

В 2023-м историк поддержал проведение спецоперации на Украине, при этом заявив, что в ее проведении есть ошибки. В интервью Медведев говорил, что «украинской нации не существует», и выразил мнение, что СВО закончится победой России. В 2025-м в интервью «Московскому комсомольцу» 99-летний писатель также поддержал политику Путина.

«Лично меня такой руководитель, как Путин, устраивает. Кто будет после него — не знаю. Нравится мне и Мишустин, но у него, при всех достоинствах, нет той харизмы, что у Путина. Такие люди, как Путин, редко встречаются, найти их очень трудно», — говорил он.

Личная жизнь и семья

Рой Медведев на пресс-конференции в агентства РИА Новости, 2010 год Алексей Куденко/РИА Новости

Рой Медведев был женат на эндокринологе и докторе медицинских наук Галине Гайдиной. В браке у супругов родился сын Александр, который получил образование химика, но в итоге занялся предпринимательской деятельностью.

Как отметило издание kp.ru, в последние годы жизни Медведев сохранял ясный ум и речь. Также писатель с удовольствием рассказывал про успехи своих внучек.

Брат Роя Жорес Медведев тоже был диссидентом и критиковал советскую систему, за что подвергался принудительному психиатрическому лечению. С 1973 года жил в эмиграции в Великобритании. Он скончался в 2018-м в Лондоне от инфаркта.