Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль назвал Германию крупнейшим спонсором Украины за все время вооруженного конфликта, передает РИА Новости.

«Мы являемся крупнейшим спонсором Украины, с 2022 года выделив ей 55 миллиардов евро только на военные нужды», — привел данные Вадефуль в Мюнхене перед заседанием Трансатлантического форума немецкой партии Христианско-социального союза (ХСС).

В декабре посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, комментируя европейское турне украинского президента Владимира Зеленского, что новые источники дохода для Киева вряд ли удастся найти, несмотря на общение киевских властей с десятками лидеров.

По его мнению, главным спонсором конфликта на Украине является Германия при поддержке Лондона и Брюсселя.

Тем не менее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил 12 февраля, что у Германии практически не осталось запасов оружия и техники для передачи Украине.

При этом он подчеркнул, что Германия уже предоставила значительную часть своих резервов в рамках поддержки Киева. До этого страна передавала Украине системы ПВО, бронетехнику, артиллерийские системы и многие другие виды вооружений.

Ранее Германия обещала передать Украине пять ракет PAC-3 для Patriot при условии поставок еще 30 ракет от других стран.