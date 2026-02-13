Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Германия назвала себя главным спонсором Украины

МИД ФРГ: Германия стала крупнейшим спонсором Украины
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль назвал Германию крупнейшим спонсором Украины за все время вооруженного конфликта, передает РИА Новости.

«Мы являемся крупнейшим спонсором Украины, с 2022 года выделив ей 55 миллиардов евро только на военные нужды», — привел данные Вадефуль в Мюнхене перед заседанием Трансатлантического форума немецкой партии Христианско-социального союза (ХСС).

В декабре посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, комментируя европейское турне украинского президента Владимира Зеленского, что новые источники дохода для Киева вряд ли удастся найти, несмотря на общение киевских властей с десятками лидеров.

По его мнению, главным спонсором конфликта на Украине является Германия при поддержке Лондона и Брюсселя.

Тем не менее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил 12 февраля, что у Германии практически не осталось запасов оружия и техники для передачи Украине.

При этом он подчеркнул, что Германия уже предоставила значительную часть своих резервов в рамках поддержки Киева. До этого страна передавала Украине системы ПВО, бронетехнику, артиллерийские системы и многие другие виды вооружений.

Ранее Германия обещала передать Украине пять ракет PAC-3 для Patriot при условии поставок еще 30 ракет от других стран.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!