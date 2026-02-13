«Почта России» скорректирует тарифы

«Почта России» с 1 марта 2026 года скорректирует тарифы на свои услуги, что позволит стабилизировать работу национального почтового оператора. Соответствующее решение было подготовлено Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, передает ТАСС со ссылкой на Минцифры РФ.

В министерстве заявили, что в течение длительного периода рост тарифов на почтовые услуги «существенно отставал» от фактической инфляции. В результате накопился дисбаланс между ростом операционных затрат «Почты России» и уровнем доходов от регулируемых видов деятельности, отметили в ведомстве.

«Согласованный ФАС России уровень тарифов позволит компенсировать эффект от недоиндексации прошлых лет», — сказано в заявлении.

Как сообщили в Минцифры, с 1 марта новый тариф на пересылку простого письма весом до 20 грамм будет составлять 48 рублей, заказного письма весом до 20 грамм — 97 рублей, письма с объявленной ценностью до 20 грамм — 215 рублей. При этом тариф на пересылку простой бандероли весом до 100 грамм составит 100 рублей, заказной бандероли весом до 100 грамм — 155 рублей.

Также в министерстве подчеркнули, что повышение тарифов не затронет социально незащищенных категорий граждан. Речь идет о пенсионерах, инвалидах, многодетных семьях, ветеранах боевых действий, участниках специальной военной операции и малоимущих гражданах. При этом в ведомстве уточнили, что государство по-прежнему остается основным пользователем услуг «Почты России». Госорганы являются основными пользователями заказных писем и юридически значимых уведомлений.

«То есть индексация в первую очередь отразится на объеме бюджетных расходов, а не на расходах людей», — добавили в Минцифры.

