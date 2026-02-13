Размер шрифта
В Совфеде объяснили, почему переговоры по Украине перенесли в Женеву

Сенатор Джабаров: переговоры по Украине перенесли в Женеву по инициативе Киева
Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Переговоры по Украине перенесли из Абу-Даби в Женеву по инициативе Киева. Это может быть связано с покушением на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом «Газете.Ru» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Мне кажется, все-таки инициатором разных городов являются, я могу ошибаться, украинцы, они никак не могут найти место благоприятное», — отметил он.

Джабаров допустил, что украинская сторона могла настоять на перенесении переговоров в Женеву, потому что Арабские Эмираты, где ранее проходили встречи по Украине, выдали России преступника, который стрелял в генерала Владимира Алексеева.

«Это спецслужбы Украины готовили этот теракт, к счастью, неудавшийся до конца. Я думаю, что, наверное, из-за этого теперь Украина не хочет, чтобы переговоры проходили именно в Абу-Даби», — считает сенатор.

13 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17-18 февраля. При этом Российскую делегацию на переговорах по Украине в Женеве возглавит Владимир Мединский.

Покушение на генерала было совершено 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Подозреваемый выстрелил в офицера Минобороны РФ не менее трех раз, а после скрылся с места преступления. Алексеева госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

По данным следствия, в генерала стрелял Любомир Корба — гражданин России украинского происхождения. Как стало известно, в случае успешного покушения на генерала Корбе обещали $30 тысяч.

После содеянного мужчина улетел из России в ОАЭ, однако при содействии властей Объединенных Арабских Эмиратов его экстрадировали в РФ. Корба полностью признал свою вину. Кроме того, в Москве задержали соучастников преступления Виктора Васина и его сына. Их сообщница скрылась на Украине, она объявлена в розыск.

Ранее в Кремле не подтвердили заявления Украины о работе нефтепровода «Дружба».
 
