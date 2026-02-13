Доллар, самолеты и возвращение компаний. Что за «план Дмитриева» Россия предложила США?

Российские власти могли передать администрации президента США Дональда Трампа план с предложениями по расширению экономического сотрудничества, который западные СМИ окрестили «планом Дмитриева». О таком плане несколько дней назад заявил президент Украины Владимир Зеленский. В Кремле не подтвердили и не опровергли данную информацию. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва, как и Вашингтон, заинтересована в возобновлении экономического сотрудничества. Какие возможности и подводные камни может в себе таить подобный план — в материале «Газеты.Ru».

Администрация президента США Дональда Трампа могла получить от Кремля предложения по расширению экономического сотрудничества. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство назвало документ «планом Дмитриева» и сообщило, что он состоит из семи направлений, которые в Москве рассматривают как основу для совпадения экономических интересов России и США после возможного соглашения о прекращении украинского конфликта.

Среди предложений, которые якобы упоминаются в документе, — долгосрочные контракты на модернизацию российского авиапарка с потенциальным участием американских компаний, создание совместных предприятий в нефтегазовой сфере, сотрудничество в ядерной энергетике и возможность возвращения к долларовым расчетам.

Bloomberg опубликовал примерное содержание «плана Дмитриева»:

Долгосрочные авиационные контракты для модернизации российского флота + потенциальное участие США в российском производстве. Совместные нефтяные и СПГ-предприятия, включая шельфовые и труднодоступные месторождения, которые учтут предыдущие инвестиции США и позволят компенсировать американским фирмам понесенные убытки. Льготные условия для возвращения американских компаний на российский потребительский рынок. Сотрудничество в сфере ядерной энергетики, включая ИИ-предприятия. Возвращение России к системе долларовых расчетов, включая энергетические транзакции. Сотрудничество в добыче сырья — лития, меди, никеля, платины. Сотрудничество в продвижении ископаемого топлива в качестве альтернативы климат-френдли идеологии и политике низких выбросов выхлопных газов, как более предпочтительной для Китая и Европы.

«План в целом соответствует многим амбициям Трампа. Идея о том, что американские компании должны получить компенсацию за прошлые убытки в России, перекликается с требованием, которое президент США выдвинул в отношении Венесуэлы . Западные чиновники, знакомые с содержанием меморандума, заявили, что некоторые предложения специально разработаны для углубления разногласий между США и европейскими союзниками Украины », — говорится в статье Bloomberg.

О возможном существовании «плана Дмитриева» 7 февраля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что получил информацию о документе от украинских спецслужб.

«Моя разведка показала мне так называемый пакет Дмитриева, который он представил в США. Его объем составляет около $12 трлн. Это якобы пакет экономического сотрудничества между Америкой и Россией», — уточнил украинский лидер.

По словам Зеленского, такие документы между Вашингтоном и Москвой могут включать положения, непосредственно затрагивающие Украину, в том числе вопросы, связанные с суверенитетом и национальной безопасностью. Он подчеркнул, что Киев исходит из принципа сохранения суверенитета и контроля над своей территорией.

В Кремле никак не прокомментировали реальность существования подобного документа. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона действительно предлагает США экономическое сотрудничество и компании двух стран в этом заинтересованы.

Он также допустил возможность возвращения западных брендов в Россию. Представитель Кремля отметил, что любая экономика заинтересована в иностранных инвестициях и многообразии товаров, поскольку это дает лучшее качество за меньшие деньги людям.

«А здесь главное — не бренд, не бизнес, главное — граждане. Чтобы граждане имели возможность покупать лучшее за меньшие деньги», — сказал Песков.

Что думают о «плане Дмитриева» в России

Многие представители российского экспертного сообщества призвали относиться к информации агентства Bloomberg с осторожностью. Например, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» напомнила, что Москва не раз предлагала Вашингтону возобновить сотрудничество, но американская сторона не выражала готовности к этому.

«Мы всегда смотрим в эту сторону с определенными опасениями <...> Были попытки неоднократно, но все-таки в итоге в какой-то последний момент Америка не готова была (к экономическому сотрудничеству — «Газета.Ru»). Сломя голову бежать не надо и радоваться очень буйно точно не нужно. Я думаю, что мы теперь присматриваемся, а то сначала одно, потом санкции вводят <...> Все сообщения противоречат друг другу», — отметила парламентарий.

Депутат не исключила, что вопросы интенсификации экономического сотрудничества действительно обсуждаются между Россией и США в рамках переговорного процесса по Украине, но все в конечном счете зависит от реализации инициатив. К примеру, вопрос о возвращении американского капитала в Россию на льготных условиях не должен противоречить развитию отечественного бизнеса, считает Журова.

«Даже если кто-то в будущем будет возвращаться в Россию, каждого будут смотреть <...> Раньше мы пускали всех: «Добро пожаловать, мы добрые, мы всем рады». Вот я сомневаюсь, что в будущем периоде нашей истории мы будем всем раскрывать объятия дружбы», — подытожила Журова.

Сам факт получения Bloomberg некоего внутреннего российского документа вызывает большие сомнения, отметила в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«В целом ничего уникального и нового в возможном плане Дмитриева я не вижу, по крайней мере пока данный документ не раскрыт в деталях. И вообще, следует понимать, что российскому МИДу отведена роль жесткого переговорщика, а команде Кирилла Дмитриева поручено показать альтернативу – то есть те возможности, которые откроются в случае кооперации, а не противостояния», — сказала политолог.

По ее мнению, пункты о возвращении к долларовому расчету и авиации являются самыми перспективными и интересными.

«Возвращение к доллару расходится с российской политикой дедолларизации, но вполне может быть реальным маневром, так как дедолларизация во многом была вынужденной. Сам Трамп еще в конце прошлого года направлял европейским союзникам предложения о реинтеграции России в глобальную экономику, в том числе для поддержания работы долларовой системы. Также правдоподобным в статье Bloomberg выглядит диалог по долгосрочным авиационным контрактам и участию США в российском производстве. Диалог «о самолетах» был начат еще в ходе первых российско-американских контактов после возвращения Трампа к власти», — отметила Гафарова.

В остальном построение реального тесного взаимодействия между Россией и США по-прежнему упирается во все тот же набор препятствий — санкционный режим, бюрократические препоны с обеих сторон и соотношение выгод и рисков для американского частного бизнеса, пояснила эксперт.

«Вряд ли данный набор предложений смог бы оказать какое-то влияние на идущий переговорный процесс. Поиск точек соприкосновения между Россией и США идет уже год, и Трамп понимает, что пока продолжается украинский конфликт, все это остается на уровне обсуждений. При этом весьма похоже, что нынешний новый дедлайн США для Украины, обозначенный до 15 мая, — это все же больше, чем просто слова. В мае предвыборная кампания в США выйдет в активную фазу, и команде Трампа придется принимать действительно волевые решения в отношении Украины», — заключила Гафарова.

Скрытые возможности

Среди российских экспертов есть и те, кто видит новые возможности в так называемом «плане Дмитриева» по расширению экономического сотрудничества между Россией и США. Так, председатель комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил «Газете.Ru», что для таких целей может быть использована свободная экономическая зона на территории Донбасса, о которой ранее говорили американцы.

«Я не исключаю, что в рамках подобного плана могут быть построены и эксплуатироваться совместные предприятия России и Соединенных Штатов на территории свободной экономической зоны в Донбассе, связанные с обработкой редкоземельных металлов. Я думаю, что это была бы хорошая лакмусовая бумажка для наших потенциальных партнеров, насколько они действительно готовы отказаться от собственных ошибок недавнего прошлого», — сказал депутат.

Эксперты отмечают, что опубликованный в СМИ «план Дмитриева» отличает его амбициозность и системность и демонстрирует «силу России», а не ее слабость.

«Опубликованный Bloomberg план представляет собой не разрозненные просьбы, а целостную экономическую философию, увязывающую интересы американского крупного бизнеса с потребностями российской промышленности. Предложения по авиастроению, редкоземельным металлам и совместным шельфовым проектам — это демонстрация нашей силы, а не слабости; мы предлагаем глобальному игроку вернуться туда, где уже вложены миллиарды, и где без нас эффективно работать невозможно», — пояснил «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин.

Возврат к доллару

В рамках того плана, который был опубликован в СМИ, предполагается возвращение России к системе долларовых расчетов, включая энергетические транзакции. Именно этот пункт вызывает наибольшее число споров среди российских экспертов и экономистов.

Как отмечается в материале Bloomberg, возвращение России к долларовой системе расчетов означало бы «ошеломляющий разворот политики Кремля, который мог бы привести к кардинальным изменениям в мировой финансовой системе».

«До сих пор поиск альтернатив доллару, а не восстановление связей с возглавляемой США системой, был ключевой целью России, поскольку президент Владимир Путин стремился углубить свои отношения с Китаем. По этой причине западные правительственные чиновники, знакомые с содержанием документа, заявили, что считают крайне маловероятным, что Путин в конечном итоге будет добиваться сделки, противоречащей интересам Пекина», — говорится в статье.

Доллар из нашей внешней торговли до конца и не уходил, он просто поменял прописку и адресатов. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился руководитель практики по международному бизнесу и финансам, партнер 5D Consulting Михаил Никитин.

«Весь последний год расчеты в американской валюте спокойно шли по двум категориям: за несанкционные товары и через банки, которые формально не находятся под блокирующими санкциями. Основной бенефициар здесь — агропром. США регулярно выдают лицензии на такие сделки, потому что российская пшеница объективно нужна для баланса цен на мировых рынках. Поэтому пятый пункт «плана Дмитриева» — не революция, а попытка легализовать текущую практику, уйти от серых схем и снизить издержки», — пояснил эксперт.

Он отметил, что США объективно заинтересованы в укреплении своей валюты, и вариант с возвращением России в долларовый контур как противовеса китайской экспансии выглядит вполне прагматично. С другой стороны, даже если сделка состоится, риски остаются, так как доллар сейчас в долгосрочном нисходящем тренде, добавил Никитин.

«Сам набор пунктов, который был опубликован в СМИ, выглядит как классическая «сделка» по Трампу. Здесь закрыты самые больные статьи мировой экономики: доступ к сырью, передел авиапрома, ядерная энергетика под крылом ИИ. Это приглашение к разделу прибыли. Россия предлагает себя в качестве балансира. В этом смысле «план Дмитриева» — не про доллар, а про новую конфигурацию. Когда страна перестает быть целью санкций и становится территорией, где глобальные игроки делят сверхприбыль. Для россиян это означает устойчивость: даже при возобновлении ограничений у нас останутся и собственные отстроенные каналы, и опыт работы в многополярной финансовой системе», — подчеркнул Никитин.

Другие же эксперты отмечают, что возвращаться к доллару России не особо выгодно, так как рубль — это одна из ведущих мировых валют, серьезно укрепившая свои позиции в прошлом году, а доллар США ослабевает не только к российскому рублю, но и к другим валютам.

«Для населения возврат к доллару в краткосрочной перспективе мог бы означать удешевление импорта, стабилизацию курсовых ожиданий и упрощение трансграничных переводов. Однако это лишь тактические преимущества. Если же смотреть в долгосрочной перспективе, то России объективно невыгодно полностью возвращаться к долларовой системе. Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к наращиванию государственного долга США, и в таких условиях размещение всех резервов и концентрация расчетов в одной национальной валюте становится более рискованным», — объяснил Илья Мосягин.

Он заключил, что системный минус гипотетического возвращения к доллару заключается в возвращении уязвимости перед инструментом внешнего давления: доллар остается валютой страны, которая уже продемонстрировала готовность использовать финансовую систему как оружие.