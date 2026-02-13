Размер шрифта
Гуменник готовит пять квадов, последний шанс Коростелева. Седьмой день Олимпиады

Олимпийские игры — 2026. Седьмой соревновательный день. ОНЛАЙН
Amanda Perobelli/Reuters

В седьмой день Олимпийских игр фигурист Петр Гуменник представит в произвольной программе пять четверных прыжков, а лыжник Савелий Коростелев проведет последнюю гонку на соревнованиях. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий дня.

11:00

Главные для нас сегодня события Олимпиады — выступление Савелия Коростелева в гонке с раздельным стартом на 10 км и произвольная программа Петра Гуменника.

Савелий стартует в 13:45 мск. Прокаты у мужчин начинаются в 21:00, Петр выступает под 13- стартовым номером.

Telegram-канал «Saveliy Korostelev»
10:30

Сегодня большой день не только для отечественного, но и для мирового фигурного катания. Заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой исполнилось 79 лет!

«Это действительно тренер с большой буквы. Как она умела ювелирно довести спортсмена до его идеального физического и артистического состояния, воодушевить — это, конечно, потрясающе. Причем она жесткая, где надо. Думаю, она этому уже у отца научилась. Но и мягкая, как мама, как очень близкий человек», — цитирует «Матч ТВ» олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Светлану Журова.

«Хочу пожелать Татьяне Анатольевне, конечно же, крепкого здоровья, чтобы она долго радовала нас своим присутствием на спортивных мероприятиях в каком‑либо амплуа — как комментатор, как тренер, помощник нашей сборной и так далее. Она мама российского фигурного катания, да и в целом не только российского, но и где‑то мирового, с этим многие согласятся», — сказал призер чемпионатов Европы Максим Ковтун.

«Она прекрасная женщина, очень многим всегда помогала, поддерживала, в частности, и мне на протяжении всей моей карьеры. Очень верила в меня. Это очень ценно. Всегда находила нужные слова для того, чтобы тренировочный процесс шел как надо. Поэтому я Татьяну Анатольевну очень люблю, очень ценю все, что она для меня делала. И хочу пожелать ей здоровья и долгих лет жизни», — поздравила тренера бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
10:15

Доброе утро, уважаемые читатели! Вместе с вами следим за событиями 7-го соревновательного дня Олимпийских игр.
 
