SHOT: в Индии умер второй пациент с вирусом Нипах

В Индии зафиксировали второй смертельный случай вируса Нипах. Умерла медсестра, которая ухаживала за «нулевым пациентом», пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«25-летняя девушка заразилась вирусом в январе от заболевшего пациента, который лежал в больнице, где она работала. Медсестра впала в длительную кому почти на месяц: она находилась в критическом состоянии», — сказано в посте.

Как уточняется, тест на Нипах у медсестры показал отрицательный результат, однако у нее началась легочная инфекция. Пациентку подключили к ИВЛ, добавляет канал.

По его данным, женщина скончалась от осложнений, вызванных вирусом. У нее ослаб иммунитет, и остановилось сердце.

До этого стало известно, что вирус Нипах может передаваться человеку от животных, например летучих мышей и свиней. Он поражает дыхательную систему, провоцирует развитие энцефалита, а без своевременной помощи в 75% случаев приводит к летальному исходу.

В январе распространение вируса Нипах зафиксировали вблизи индийского города Калькутта. На данный момент им заразились уже пять человек, и около ста находятся на карантине. Препаратов или вакцин для лечения заболевания на данный момент нет. Стоит ли опасаться россиянам этого вируса — в материале «Газеты.Ru».

