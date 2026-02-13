Тимати снова попал в санкционный список Канады

Российского артиста Тимати (Тимур Юнусов) в феврале 2026 года вновь появился в санкционном списке Канады (SEMA). Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

До этого рэпер числился в SEMA с июля 2023 года по июнь 2024 года.

SEMA (Special Economic Measures Act) — закон о специальных экономических мерах Канады, который позволяет стране вводить автономные санкции в форме ограничений на торговлю и коммерческую деятельность, замораживания активов и запретов на поездки.

По данным Rusprofile, в настоящее время Тимур Юнусов является учредителем компаний «Арена», «СВ», «Ракета Инвест», «Никитская 24», «Виттория», «Ракета Лимитед», а также зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Ранее СМИ сообщили, что Тимати попадет под санкции ЕС.