Грузинским дипломатам запретят ездить в ЕС без виз

ЕС в ближайшее время приостановит безвизовый режим для грузинских дипломатов

Еврокомиссия запустила процедуру приостановки безвизового режима для грузинских дипломатов в рамках санкций против Тбилиси. Об этом заявил представитель ЕК Маркус Ламмерт, пишет ТАСС.

«Страны ЕС уже дали свою позитивную оценку этому решению, теперь Еврокомиссия сможет сделать следующие шаги, о чем мы сообщим в ближайшее время», — сказал Ламмерт.

Кроме того, представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни обвинил Грузию в том, что она «отходит от демократических норм».

До этого генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе до этого заявил, что спустя год после отказа от просьб, касающихся переговоров о вступлении в ЕС, республика значительно укрепила свой суверенитет и «показала всему миру, что грузинскому государству не следует грозить пальчиком».

В свою очередь председатель парламента республики Шалва Папуашвили заявил, что будь у ЕС возможность, он бы ввел в Грузию танки, чтобы «насадить демократию».