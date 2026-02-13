Размер шрифта
Зеленский определил состав делегации Украины на переговорах с Россией в Женеве

UAE Ministry of Foreign Affairs/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский определил состав делегации республики на переговорах с РФ 17-18 февраля, написал в Telegram-канале секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров.

Он уточнил, что, кроме него, туда войдут глава офиса президента Кирилл Буданов, начальник генштаба ВСУ Андрей Игнатов, народный депутат Давид Арахамия, замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица и замруководителя Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.

По словам Умерова, команда сформирована с учетом военной и политической составляющих переговорного процесса и вопросов безопасности. Ее члены уже начали готовиться к встрече.

«Цель неизменна — устойчивый и длительный мир. Готовимся к серьезной и ответственной работе», — заявил секретарь СНБО.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский.

Ранее в Совфеде объяснили, почему переговоры по Украине перенесли в Женеву.
 
