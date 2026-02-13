ЦБ снизил ключевую ставку до 15,5%

ЦБ на заседании 13 февраля — первом в 2026 году — решил снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 15,5%. Об этом регулятор сообщил в своем пресс-релизе.

«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение», — отметил ЦБ.

Годовая инфляция, по оценке ЦБ на 9 февраля, составила 6,3%.

«Газета.Ru»

Решение ЦБ совпало с прогнозом участников финансового рынка. Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», допускали, что ЦБ на заседании 13 февраля снизит ключевую ставку с 16% до 15-15,75% или же оставит ее без изменений.

Эксперты называли несколько причин, которые могут подтолкнуть регулятора к осторожному снижению ключевой ставки. Среди них — разовый характер части январских проинфляционных факторов, достаточно устойчивое охлаждение темпов роста экономики, сохранение жестких денежно-кредитных условий и риск переохлаждения деловой активности.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что на заседании 13 февраля вопрос снижения ставки будет рассматриваться всерьез. По его словам, на обсуждении могут быть шаги от 0,5 до 1,5 п.п., однако основное внимание, вероятнее всего, сосредоточат на вариантах 0,5 и 1 п.п. Он оценил шансы снижения на 0,5 п.п. (до 15,5%) и на 1 п.п. (до 15%) примерно по 40% каждый.

В то же время инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин допускал, что ЦБ выберет более аккуратную траекторию — опустит ставку в диапазон 15,5–15,75%. Он напомнил, что при достаточно неплохом результате по инфляции за прошлый год — 5,6% в годовом выражении, что является минимальным уровнем с 2020 года — в начале 2026-го сохраняется заметный набор проинфляционных рисков. Среди них Бахтин перечислил эффект от повышения НДС, рост инфляционных ожиданий населения до 13,7% в декабре после 13,3% в ноябре, по-прежнему высокие темпы увеличения зарплат (около 12% по итогам 2025 года), повышение утильсбора на импортные автомобили, индексацию тарифов ЖКУ и корректировку отдельных акцизов.

Эксперты не ждут резкого поворота на рынке депозитов. Балынин считает, что доходность вкладов может просесть еще на 0,2–0,5 п.п.

При этом говорить о завершении «эры высоких ставок» пока рано, считают собеседники.

Финансовый эксперт и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский ожидает, что высокие диапазоны сохранятся: по потребкредитам — примерно 20–30%, по рыночной ипотеке — около 20–22%.

В 2025 году ЦБ снижал ключевую ставку пять раз. 19 декабря ключевая ставка была уменьшена на 50 базисных пунктов, до 16%.

Ранее сообщалось, что ЦБ может снизить ключевую ставку в феврале и марте.