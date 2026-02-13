В Лувре произошел потоп

В ночь на 13 февраля в парижском музее Лувр произошел потоп. Об этом сообщило издание BFMTV.

Подтопление было квалифицировано техническими службами Лувра как «чрезвычайная ситуация». Оно произошло в зале, где хранились работы, в частности, XV и XVI веков — в секции 707 под названием «Дюшатель». Эти работы сильно повреждены, начата экспертиза.

Значительная утечка воды, предположительно, произошла на одном из верхних этажей и могла быть вызвана неисправной трубой. Сейчас залы с 706 по 708 закрыты.

В октябре 2025 неизвестные, одетые в рабочие формы, при помощи автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона на сумму около €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами, злоумышленники уронили при побеге. Часть украденных в музее драгоценностей пытались продать через даркнет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

26 ноября того же года библиотеку департамента египетских древностей в Лувре затопило грязной водой из-за протечки труб, пострадали сотни документов.

Ранее была раскрыта афера гидов с билетами в Лувр.