Звезда «Мажора» раскрыл, какой дебютный фильм снимет

Актер Прилучный заявил, что хотел бы снять кино о герое на стыке эпох

Российский актер Павел Прилучный раскрыл, какой дебютный фильм снимет, если попробует себя в режиссуре. Его цитирует ТАСС.

По словам Прилучного, сейчас он развивается как продюсер, однако в будущем хочет себя попробовать в режиссуре. В рамках дебюта ему было бы интересно взяться за экранизацию истории о взрослении на стыке эпох.

«Если бы я взялся за экранизацию, то, наверное, выбрал бы историю о взрослении, сложном выборе на стыке эпох, с сильным внутренним миром и конфликтом героя», - пояснил он.

Он подчеркнул, что с реализацией этих планов пока не спешит.

В 2025 году актер Иван Охлобыстин признался, что является плохим режиссером. По словам Охлобыстина, ему не хватает административного таланта для работы в этой профессии. Актер не исключил, что может снять хорошее кино, если постарается. Однако, по его мнению, есть большая вероятность, что у него случится инсульт во время работы над картиной.

