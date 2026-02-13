Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Звезда «Мажора» раскрыл, какой дебютный фильм снимет

Актер Прилучный заявил, что хотел бы снять кино о герое на стыке эпох
Кинопоиск

Российский актер Павел Прилучный раскрыл, какой дебютный фильм снимет, если попробует себя в режиссуре. Его цитирует ТАСС.

По словам Прилучного, сейчас он развивается как продюсер, однако в будущем хочет себя попробовать в режиссуре. В рамках дебюта ему было бы интересно взяться за экранизацию истории о взрослении на стыке эпох.

«Если бы я взялся за экранизацию, то, наверное, выбрал бы историю о взрослении, сложном выборе на стыке эпох, с сильным внутренним миром и конфликтом героя», - пояснил он.

Он подчеркнул, что с реализацией этих планов пока не спешит.

В 2025 году актер Иван Охлобыстин признался, что является плохим режиссером. По словам Охлобыстина, ему не хватает административного таланта для работы в этой профессии. Актер не исключил, что может снять хорошее кино, если постарается. Однако, по его мнению, есть большая вероятность, что у него случится инсульт во время работы над картиной.

Ранее звезда «Слова пацана» объяснил, почему не отмечает День всех влюбленных.
 
Теперь вы знаете
Превратится ли ваш смартфон в кирпич с введением базы IMEI? Что нужно об этом знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!