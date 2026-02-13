Татьяна Буланова за два года стала выступать в 11 раз чаще

Певица Буланова стала в 11 раз чаще выступать и вдвое увеличила цены на билеты

За последние два года количество концертов заслуженной артистки России Татьяны Булановой выросло в 11 раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование OKS Labs by Okkam, проведенное совместно с «Яндекс афишей» и Kassir.ru.

Повышенный спрос на выступления Булановой авторы исследования связывают с трендом на девяностые и нулевые.

«Интерес к музыке 1990-х и начала 2000-х и тренд на романтизацию той эпохи — устойчивый рыночный фактор в 2025 году», — говорится в исследовании.

Аналитики обратили внимание на то, что в рамках этого тренда также Надежда Кадышева, Алена Апина, Леонид Агутин, групп «Звери», «Мираж», «Любэ», «Руки Вверх!», «Дискотека Авария» и «Иванушки International».

Также увеличилась средняя цена билета на концерты Булановой: вдвое, на 52% за два года. При этом у Кадышевой количество концертов выросло на 32%, а средняя стоимость билета — на 54%.

Накануне СМИ выяснили, сколько осталось выплатить мужу Булановой по долгам в 13 млн рублей.

Ранее Татьяна Буланова призналась, что скучает по весне.