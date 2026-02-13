Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Путину подарили икону Божией Матери «Целительница»

Путин получил в дар от главы фонда «Круг добра» икону «Целительница»
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял в качестве дара от протоиерея Александра Ткаченко, возглавляющего фонд «Круг добра», икону Пресвятой Богородицы «Целительница». Об этом сообщает РИА Новости.

«Это икона Божией Матери «Целительница». Она исторически находилась в Алексеевском женском монастыре Москвы. С 17 века почиталась как чудотворная. Она изображает Богородицу, наклонившуюся у постели болеющего мальчика», — сказал Ткаченко на встрече с президентом в Кремле.

Путин перекрестился и приложился к иконе.

«Спасибо большое», — сказал президент.

Образ Пресвятой Богородицы «Целительница» – один из старейших в христианстве, датируемый IV веком. Типичным для этой иконографии является изображение Богоматери, находящейся у постели страдающего юноши.

13 февраля Путин встретился с протоиереем Александром Ткаченко, руководителем благотворительного фонда «Круг добра», оказывающего помощь детям с тяжелыми заболеваниями. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, фонд зарекомендовал себя как эффективная и значимая структура. Представитель Кремля отметил, что деятельность организации находится под пристальным вниманием главы государства.

Ранее Путин заявил, что случаи с иконами, которые спасали бойцов от пуль в зоне спецоперации, могут послужить историей для фильма.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!