Путину подарили икону Божией Матери «Целительница»

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял в качестве дара от протоиерея Александра Ткаченко, возглавляющего фонд «Круг добра», икону Пресвятой Богородицы «Целительница». Об этом сообщает РИА Новости.

«Это икона Божией Матери «Целительница». Она исторически находилась в Алексеевском женском монастыре Москвы. С 17 века почиталась как чудотворная. Она изображает Богородицу, наклонившуюся у постели болеющего мальчика», — сказал Ткаченко на встрече с президентом в Кремле.

Путин перекрестился и приложился к иконе.

«Спасибо большое», — сказал президент.

Образ Пресвятой Богородицы «Целительница» – один из старейших в христианстве, датируемый IV веком. Типичным для этой иконографии является изображение Богоматери, находящейся у постели страдающего юноши.

13 февраля Путин встретился с протоиереем Александром Ткаченко, руководителем благотворительного фонда «Круг добра», оказывающего помощь детям с тяжелыми заболеваниями. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, фонд зарекомендовал себя как эффективная и значимая структура. Представитель Кремля отметил, что деятельность организации находится под пристальным вниманием главы государства.

Ранее Путин заявил, что случаи с иконами, которые спасали бойцов от пуль в зоне спецоперации, могут послужить историей для фильма.