Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Таджикистане изымают из продажи детские смеси Danone из-за токсинов

В Таджикистане изымают из продажи детские смеси Nutrilon и «Малютка» от Danone
Global Look Press

В Таджикистане начали изымать из продажи партии детских смесей Nutrilon и «Малютка». Основанием для этого послужило официальное уведомление от компании-производителя продукции Danone, а также обращение компании-импортера, сообщило Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при правительстве республики («Таджикстандарт») на странице в Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признанной в России экстремистской).

Причиной является вероятное содержание в смесях токсина цереулида, который может спровоцировать тошноту и рвоту у детей.

«Согласно информации компании-производителя Danone, определенные партии этой продукции могут содержать токсин цереулид», — говорится в заявлении ведомства.

В этой связи сотрудники «Таджикстандарта» совместно с ООО «Рушон», осуществляющим импорт Nutrilon и «Малютка» на территорию страны, провели мероприятия по изъятию потенциально опасных товаров из торговых сетей.

Покупателям, уже приобретшим данные смеси, настоятельно рекомендуется вернуть их в места покупки. Также предлагается обращаться на горячую линию для оперативного решения возникших вопросов.

В конце января в Нидерландах произошли как минимум четыре случая ухудшения здоровья младенцев, предположительно связанных с употреблением детского питания производства Nestle.

Ранее в России заявили, что Danone не сможет вернуться на рынок РФ.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!