В Таджикистане изымают из продажи детские смеси Danone из-за токсинов

В Таджикистане изымают из продажи детские смеси Nutrilon и «Малютка» от Danone

В Таджикистане начали изымать из продажи партии детских смесей Nutrilon и «Малютка». Основанием для этого послужило официальное уведомление от компании-производителя продукции Danone, а также обращение компании-импортера, сообщило Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при правительстве республики («Таджикстандарт») на странице в Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признанной в России экстремистской).

Причиной является вероятное содержание в смесях токсина цереулида, который может спровоцировать тошноту и рвоту у детей.

«Согласно информации компании-производителя Danone, определенные партии этой продукции могут содержать токсин цереулид», — говорится в заявлении ведомства.

В этой связи сотрудники «Таджикстандарта» совместно с ООО «Рушон», осуществляющим импорт Nutrilon и «Малютка» на территорию страны, провели мероприятия по изъятию потенциально опасных товаров из торговых сетей.

Покупателям, уже приобретшим данные смеси, настоятельно рекомендуется вернуть их в места покупки. Также предлагается обращаться на горячую линию для оперативного решения возникших вопросов.

В конце января в Нидерландах произошли как минимум четыре случая ухудшения здоровья младенцев, предположительно связанных с употреблением детского питания производства Nestle.

Ранее в России заявили, что Danone не сможет вернуться на рынок РФ.