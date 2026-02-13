Размер шрифта
Фигурист Малинин рассказал, нравится ли ему Олимпийская деревня

Фигурист Малини назвал проживание в Олимпийской деревне уникальным опытом
Yara Nardi/Reuters

Олимпийский чемпион – 2026 в командных соревнованиях по фигурному катанию американский фигурист Илья Малинин в интервью Okko назвал проживание в Олимпийской деревне уникальным опытом.

«Можно больше времени проводить в Олимпийской деревне, потому что настолько это уникально и по-особенному, это очень важный момент. Плюс мы все едины. Мы все приехали соревноваться, побеждать», — сказал Малинин.

Петр Гуменник занял 12-е место по итогам короткой программы Олимпиады, набрав в короткой программе 86,72 балла. Первое место занял американец Илья Малинин, набрав 108,16 баллов.

По ходу короткой программы Гуменник не без проблем справился с тройным лутцем, но уверенно исполнил тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна.

Произвольная программа состоится 13 февраля. Соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Малинина еще могут опередить другие фигуристы на Олимпиаде.
 
