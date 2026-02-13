В Госдуме задали Рютте один вопрос после сравнения России с улиткой

Заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что продвижение армии России на Украине сравнимо со скоростью улитки, говорит о его желании казаться «крутым ковбоем». ВС РФ не бьют по мирному населению, а командование стремится беречь личный состав. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник.

«Что они эту улитку боятся так, раз российская армия продвигается со скоростью улитки? Они вооружаются, ядерное оружие собираются создавать в Евросоюзе. Рютте прогибается перед Соединенными Штатами и хочет таким крутым ковбоем казаться», — подчеркнул он.

Колесник напомнил, что российская армия не бьет по мирному населению Украины и старается беречь личный состав.

По словам парламентария, эта самая улитка, с которой сравнил Россию генсек НАТО, «раздавит этот Евросоюз и не заметит, что по нему проползла».

Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности 13 февраля заявил, что НАТО должно продолжать оказывать поддержку Украине и делать больше для нее. Он сравнил Россию с «садовой улиткой».

«Они хотят, чтобы мы воспринимали русских как могучего медведя, но можно утверждать, что они (российская армия. — «Газета.Ru») движутся по Украине с такой же неторопливой скоростью, как садовая улитка, поэтому давайте не попадемся на уловку российской пропаганды», — сказал Рютте.

Ранее Лукашенко объяснил медленное продвижение ВС РФ жалостью Путина к людям.