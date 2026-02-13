Размер шрифта
Украина отказывается возобновить транзит нефти по «Дружбе»

ТАСС: «Укртранснафта» не позволяет возобновить прокачку нефти по «Дружбе»
Jedrzej Wojnar/Agencja Wyborcza.pl via Reuters

Компания «Укртранснафта», обеспечивающая транзит нефти через территорию Украины, технически готова возобновить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, однако руководство организации не разрешает возобновить поставки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяной отрасли.

По их словам, «Укртранснафта» еще 6 февраля ликвидировала нештатную ситуацию на линейной производственно-диспетчерской станции «Броды». В конце января по запросу Киева была прекращена транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь — Броды» в направлении Венгрии и Словакии. Точная причина остановки не называлась.

«Техническая готовность к возобновлению транспортировки (по состоянию на 13.02.2026) — имеется, но отсутствует решение руководства компании «Укртранснафта» на возобновление транспортировки», — заявили источники.

13 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для венгерского правительства накануне парламентских выборов.

Ранее Орбан назвал Украину врагом Венгрии.
 
