Прокурор запросил для Чичваркина девять лет колонии

Прокурор просит девять лет заочно для Чичваркина по делу о фейках о ВС России

Государственное обвинение попросило суд заочно приговорить бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) к девяти годам лишения свободы за распространение фейков об армии и игнорирование статуса иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу… назначить Чичваркину наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в колонии общего режима», — заявил прокурор в прениях сторон.

В ноябре 2025 года Чичваркин был внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

19 ноября Дорогомиловская межрайонная прокуратура в Москве обвинила Чичваркина в распространении фейков о специальной военной операции. По данным следствия, в июле 2024 года предприниматель разместил в одной из социальных сетей публикацию с заведомо ложной информацией о действиях Вооруженных сил РФ. Кроме того, в апреле 2025 года он опубликовал видеоролик и комментарии к нему без маркировки иностранного агента.

Чичваркин живет в Лондоне с 2008 года. Иноагентом он был признан в 2022 году. В России он объявлен в розыск, а 17 сентября 2025 года был заочно арестован.

