В болгарских горах нашли останки людей, погибших при загадочных обстоятельствах

На западе Болгарии в горах обнаружены останки шести человек, пропавших при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает BBC News.

Первые три тела нашли 2 февраля у сгоревшей хижины вблизи горного перевала Петрохан. Это были мужчины в возрасте 45-ти, 49-ти и 51-го года. У всех были обнаружены огнестрельные ранения.

Другие три удалось обнаружить лишь спустя шесть дней в припаркованном автодоме у горы Околчица. Одним из погибших был 15-летний подросток.

Согласно записям с камер, все шестеро утром 1 февраля были около хижины, трое уехали в автодоме, а те, кто остался, поджег хижину. По данным полиции, один из найденных в автодоме покончил с собой, двое других были застрелены. Расследование продолжается.

