Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В болгарских горах нашли останки людей, погибших при загадочных обстоятельствах

В Болгарии нашли останки шести мужчин, погибших при загадочных обстоятельствах
Global Look Press

На западе Болгарии в горах обнаружены останки шести человек, пропавших при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает BBC News.

Первые три тела нашли 2 февраля у сгоревшей хижины вблизи горного перевала Петрохан. Это были мужчины в возрасте 45-ти, 49-ти и 51-го года. У всех были обнаружены огнестрельные ранения.

Другие три удалось обнаружить лишь спустя шесть дней в припаркованном автодоме у горы Околчица. Одним из погибших был 15-летний подросток.

Согласно записям с камер, все шестеро утром 1 февраля были около хижины, трое уехали в автодоме, а те, кто остался, поджег хижину. По данным полиции, один из найденных в автодоме покончил с собой, двое других были застрелены. Расследование продолжается.

В декабре в горах Алма-Аты у пика Локомотив были завершены поиски двух пропавших альпинистов, спасатели обнаружили их тела. В МЧС Казахстана рассказали, что обнаружили тела двух туристов на высоте около 3,7 тыс. м над уровнем моря. Альпинистов искали 80 человек, среди них были сотрудники экстренных служб, полицейские, кинологи и волонтеры.

Ранее лавина забрала жизни трех хорватских альпинистов в Словении.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!