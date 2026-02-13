Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

В семье актрисы из «Папиных дочек» рассказали о необычном знаке после ее кончины

Дочь актрисы Федоровой после кончины матери получила звонок от ее коллеги
kino-teatr.ru /Павел Н.

Дочь актрисы Галины Федоровой Евгения Бордзиловская рассказала о необычном знаке, полученном уже после кончины матери. Ее цитирует aif.ru.

По словам Бордзиловской, в траурные дни она получила звонок на домашний телефон матери.

«Я беру трубку, женский голос: «Галина Андриановна, вижу вас по телевизору!». Объясняю, что у телефона не мама, что ее больше нет. Оказалось, что это была коллега мамы, которая работала гримером в театре», — рассказывает дочь артистки.

Коллега объяснила, что увидела по телевизору серию «Дальнобойщиков» с Федоровой в одной из ролей и решила ей сказать, чтобы включила.

Бордзиловская отметила, что ее мама всегда тепло относилась ко всем, кто работал в театре, и смогла сохранить с коллегами хорошие отношения.

Федоровой, снимавшейся в сериалах «Папины дочки» и «Интерны», не стало 29 января на 91-м году жизни. О последней встрече с ней накануне рассказал Стас Садальский.

Ранее не стало историка Роя Медведева.
 
Теперь вы знаете
Превратится ли ваш смартфон в кирпич с введением базы IMEI? Что нужно об этом знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!