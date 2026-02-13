В семье актрисы из «Папиных дочек» рассказали о необычном знаке после ее кончины

Дочь актрисы Федоровой после кончины матери получила звонок от ее коллеги

Дочь актрисы Галины Федоровой Евгения Бордзиловская рассказала о необычном знаке, полученном уже после кончины матери. Ее цитирует aif.ru.

По словам Бордзиловской, в траурные дни она получила звонок на домашний телефон матери.

«Я беру трубку, женский голос: «Галина Андриановна, вижу вас по телевизору!». Объясняю, что у телефона не мама, что ее больше нет. Оказалось, что это была коллега мамы, которая работала гримером в театре», — рассказывает дочь артистки.

Коллега объяснила, что увидела по телевизору серию «Дальнобойщиков» с Федоровой в одной из ролей и решила ей сказать, чтобы включила.

Бордзиловская отметила, что ее мама всегда тепло относилась ко всем, кто работал в театре, и смогла сохранить с коллегами хорошие отношения.

Федоровой, снимавшейся в сериалах «Папины дочки» и «Интерны», не стало 29 января на 91-м году жизни. О последней встрече с ней накануне рассказал Стас Садальский.

Ранее не стало историка Роя Медведева.