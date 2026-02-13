Размер шрифта
Пробка от бутылки с коньяком пробила мужчине легкое

В Москве врачи извлекли из груди мужчины пробку от бутылки
Евгений Биятов/РИА Новости

Врачи Москвы спасли мужчину, которому пробка пробила грудную клетку. Об этом сообщает пресс-служба НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Мужчина взял с собой бутылку коньяка и, спрятав его под курткой, отправился на прогулку на снегоходе. Однако по дороге россиянин упал с транспортного средства, и бутылка пробила грудь, застряв в плевральной полости легких.

«Обследование показало – пробка пробила мягкие ткани и мышцы, а также повредила плевру, которая защищает легкие», – сообщается в публикации.

С помощью прокола специалисты достали пробку. При этом ее часть находилась в труднодоступном месте, но ее удалось убрать.

Спустя меньше недели мужчину выписали. В беседе с врачами пациент пообещал, что больше не будет повторять подобного.

До этого в Бельгии девушка проглотила ложку, резко дернувшись из-за прыгнувшей к ней на руки собаки. Позже она почувствовала, что предмет двигается внутри, и обратилась к медикам. Ложку успешно удалили.

Ранее уфимец два дня ходил со стаканом в заднем проходе, пока не лопнуло стекло.
 
