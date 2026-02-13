Наталья Штурм улетела с новым возлюбленным в романтическое путешествие перед 14 февраля

Певица Наталья Штурм призналась в разговоре с «Газетой.Ru», что 14 февраля в этом году будет отмечать не одна, а с новым возлюбленным. Пара вместе отправилась в путешествие на Филиппины.

Штурм рассказала, что предпочитает теперь скрывать личную жизнь, поэтому личность избранника не раскрывает. Она отметила, что делится многими подробностями с поклонниками в соцсетях, но какие-то детали хочет оставлять вне публичного поля.

По словам певицы, День влюбленных она проведет вместе со своим бойфрендом. В преддверии праздника они прилетели на остров Боракай.

«Завтра мы идем в ресторан, поедем провожать закат на белом пляже. Потрясающе. Тут у нас огромнейший фантастический номер 95 метров с двумя балконами. Отель роскошный. Я очень довольна. Но еще я так и не выспалась. Надеюсь, что это я скоро сделаю, потому что невозможно не спать. А своего мужчину показывать не буду вообще ни в каком виде, потому что это личное», — поделилась Штурм.

Наталья Штурм была трижды замужем. Ее первым мужем был актер Евгений Калинцев. За него певица вышла в 1987 году. После развода артистка сошлась с Сергеем Деевым. А в 2003 году Штурм вновь отправилась в ЗАГС с предпринимателем Игорем Павловым. Этот союз оказался для исполнительницы несчастливым. Она признавалась, что бывший супруг пил и проявлял агрессию.

Ранее Наталья Штурм пожаловалась на двойные стандарты россиянок.