Родители попытались продать 12-дневнего ребенка ради финансирования своего бизнеса

На Филиппинах родители хотели продать новорожденного за $470 и были арестованы
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

На Филиппинах задержаны молодые родители, которые, по данным полиции, пытались продать12-дневного ребенка через интернет, чтобы профинансировать свой бизнес по продаже уличной еды, пишет Metro.

22-летняя мать и 19-летний отец договорились о встрече с покупателями, которыми на самом деле оказались сотрудники Центра защиты женщин и детей Национальной полиции Филиппин, работавшие под прикрытием. По информации следствия, пара намеревалась продать младенца за $470.

Подозреваемых задержали в заведении быстрого питания во время встречи. По словам правоохранителей, женщина расплакалась и подтвердила факт незаконной сделки до того, как на нее надели наручники.

Заместитель министра Национального управления по уходу за детьми Жанелла Эхерсито Эстрада сообщила, что родителям предъявлены обвинения в квалифицированной торговле людьми, жестоком обращении с детьми и незаконном усыновлении. По статье о квалифицированной торговле людьми залог не предусмотрен, а в случае признания вины им грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Следователи установили, что полученные деньги пара планировала использовать как стартовый капитал для уличного бизнеса по продаже стритфуда.

Спасенный ребенок прошел медицинское обследование и был передан в аккредитованное агентство по уходу за детьми.

Ранее мужчина попытался купить у матери 10-месячного ребенка и был арестован.
 
